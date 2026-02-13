В Калининградской области за год реальная зарплата увеличилась на 2,6%

ВКонтакте

В Калининградской области среднемесячная зарплата, начисленная за ноябрь 2025 года, составила 74 815,7 рубля. Это на 11,9% больше, чем в 2024 году, сообщает в пятницу, 13 февраля, Калининградстат.

По сравнению с октябрём 2025 года зарплата в ноябре снизилась на 4,1%. В ведомстве отметили, что реальная заработная плата, рассчитанная с учётом инфляции, в ноябре 2025 года составила 102,6% к уровню ноября 2024-го и 95,2% — к уровню октября 2025-го.

Больше всего в январе-ноябре прошлого года получали работники финансовой и страховой сферы — в среднем 132 727,9 рубля. Это на 77,7% выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

В числе отраслей с зарплатами выше средней по области также:

информация и связь — 144,7%; добыча полезных ископаемых — 140%; обеспечение электрической энергией, газом и паром — 124,7%.

Меньше среднеобластной зарплаты платили работникам, занятым в следующих сферах: