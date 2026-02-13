Лишь 13% калининградцев собираются отмечать 14 февраля — опрос

ВКонтакте

Лишь 13% калининградцев собираются отмечать День всех влюблённых. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 13 февраля.

«Неофициальная дата более популярна у молодёжи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 6%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 11%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 24%», — отмечают аналитики.

Что касается традиции дарить цветы, это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут калининградцы до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

Опрос проводился 9 и 10 февраля.