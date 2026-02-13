Только в феврале уникальная акция на HAVAL JOLION «Полный привод по цене переднего»: успейте воспользоваться выгодным предложением

ВКонтакте

Ссылка Дилерский центр HAVAL в Калининграде делает специальные предложения на ряд кроссоверов линейки HAVAL CITY. В акции участвуют автомобили в наличии: HAVAL JOLION, HAVAL M6, HAVAL F7, HAVAL F7x и HAVAL DARGO*. HAVAL JOLION от 1 999 000 ₽** Полный привод по цене переднего привода (HAVAL JOLION 4WD Elite по цене HAVAL JOLION 2WD Elite, HAVAL JOLION 4WD Premium по цене HAVAL JOLION 2WD Premium)*. Прямая выгода от дилера 50 000 ₽ (действует на HAVAL JOLION 2WD Elite, 2 WD Premium, Tech Plus).

Независимо от того, какое время года вы предпочитаете, полный привод в HAVAL JOLION начинаешь ценить особенно именно зимой. В такой сезон кроссовер раскрывается на полную: максимальное чувство контроля на заснеженной трассе, отличная управляемость и проходимость на поворотах. Даже если за окном метель, скользкая дорога или слякоть. Для лучшего сцепления на сложной поверхности и при пробуксовке система интеллектуального полного привода распределяет тягу на обе оси. Поэтому выехать из сугроба на парковке, подняться в горку, проехать колею или добраться до загородного дома будет проще. Когда погода диктует свои правила, HAVAL JOLION принимает этот вызов. HAVAL M6 от 1 999 000 ₽*** Прямая выгода от дилера 50 000 ₽. (действует на HAVAL M6 АКПП)

HAVAL M6 — надёжный, практичный автомобиль, сочетающий в себе самые удачные конструктивные решения. Внешний облик HAVAL M6 — это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Автомобиль предлагает весь комплекс современных технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, передняя светодиодная оптика — всё, что вы хотели бы видеть в своем новом автомобиле. HAVAL F7 от 2 849 000 ₽**** Прямая выгода от дилера 50 000 ₽. Аксессуары на 50 000 ₽ в подарок!

Внешний вид HAVAL F7 отличается стильным дизайном. Плавные линии и световая полоса между фарами делают кузов футуристичным, а выдвижные ручки открытия дверей добавляют ему лаконичности. У HAVAL F7 всё под контролем: система кругового обзора 360° и мониторинг слепых зон помогают полностью контролировать обстановку. Датчики парковки — упрощают манёвры и снижают риск столкновений. Система оповещения — заранее сигнализирует о возможных рисках на дороге. Автомобиль, который меняет восприятие современного мегаполиса, стоит только сесть за руль. Комфорт, безопасность, уверенность — получите всё, взглянув на мир сквозь призму технологий кроссовера. HAVAL F7x от 3 549 000 ₽***** Прямая выгода от дилера 50 000 ₽.

Кросс-купе HAVAL F7x создан для тех, кто живёт быстро, ценит стиль и динамику автомобиля. Стильный силуэт кросс-купе HAVAL F7x не останется незамеченным в городском потоке. Драйв — это ощущение, рождённое в движении и помноженное на скорость. И это ощущение кросс-купе HAVAL F7x дарит в полном объёме. 6 режимов движения. Подключаемый полный привод. 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. 2-литровый турбированный двигатель. HAVAL F7x — это максимальный комфорт и современные технологии в каждой поездке. Встроенные сервисы «Яндекс Авто»: навигатор с картами на приборной панели, любимая музыка и аудиокниги — без лишних проводов и подключения телефона. Если вы следите за тенденциями, чувствуете, куда дует ветер, и стараетесь двигаться вместе с ними, то добавьте эмоциям оборотов вместе с HAVAL F7x! HAVAL DARGO от 3 149 000 ₽****** Прямая выгода от дилера 50 000 ₽. Комплект зимней резины в подарок!

Свой на городских улицах, безупречный на трассе, уверенный на бездорожье. Брутальная внешность HAVAL DARGO раскрывает его страсть к путешествиям, а ультрасовременное оснащение — любовь к инновациям и комфорту. Зима — не повод делать паузу в путешествиях. Это время выбирать новый путь. Сугробы, лёд, длинная колея? С режимом вождения «Снег» в HAVAL DARGO проще справляться с зимними вызовами. Интеллектуальный полный привод распределит крутящий момент для лучшего сцепления, устойчивости и предотвращения пробуксовки. А отклик на педаль газа и переключение передач будет плавнее.

Запишитесь на тест-драйв уже сейчас и убедитесь сами. Воспользуйтесь услугой трейд-ин и оцените стоимость вашего автомобиля. Ещё больше выгодных предложений в нашем дилерском центре. «Аскар» — официальный дилер HAVAL («Хавейл») в Калининграде Калининград, Московский пр., 258 Тел.: 55-55-50