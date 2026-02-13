В Зеленоградске десяток домов и детский лагерь остались без тепла и горячей воды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Зеленоградске коммунальщики больше суток пытаются устранить аварию на окраине города, из-за которой десяток домов на ул. Сибирякова и Садовой, а также детский лагерь им. Лёни Голикова остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Вчера в 18:30 стало известно об аварийной утечке на теплопункте на улице Сибирякова. Котельная была остановлена для поиска причин аварийной ситуации, оперативно организованы ремонтные работы. После возобновления теплоподачи в районе 22:00 часов стало ясно, что где-то на теплотрассе имеется утечка. Работу котельной вновь пришлось остановить. К трём часам ночи место утечки было установлено, к семи утра была подготовлена материально-техническая база для осуществления ремонтных работ. На данный момент аварийно-восстановительные работы продолжаются», — рассказали в администрации.

Жителей просят проявить терпение и приносят извинения за доставленные неудобства.