Один на миллион: в Калининградской области запустили программу «Земский тренер»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область в 2026 году присоединилась к федеральной программе «Земский тренер». Специалистам предоставят подъёмные в размере одного миллиона рублей, об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Главная задача программы — привлечь в города и посёлки региона специалистов в сфере физической культуры и спорта: тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивному спорту, инструктор-методист, инструктор по спорту, инструктор по плаванию, спортсмен-инструктор и другие. Всего в списке более 50 специальностей.

Участники программы получают поощрительные выплаты, если переезжают в населённые пункты с количеством жителей до 50 тысяч человек и подписывают договор с учреждением не менее чем на пять лет. Также к программе могут присоединиться молодые специалисты, которые вернутся в родной город или село после окончания учебного заведения и заключат договор на полную ставку.

В Калининградской области под действие программы подходят все населённые пункты, кроме Калининграда, также нет никаких ограничений по возрасту. Средства на выплаты тренерам и учителям выделят из федерального и регионального бюджетов.

Вся необходимая информация и документы для участников программы размещены на главной странице сайта министерства спорта Калининградской области в разделе «Земский тренер».