Лёгкий минус и хрустящая корочка: пятница 13-е началась в Калининграде ледяным дождём

В Калининградской области утром 13 февраля пошёл ледяной дождь. На лёгком морозе -1...-3° вода моментально превращается в ледяную корку. Прогноз погоды на пятницу опубликовали «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В течение всего дня дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, к вечеру опустится до -1, а в ночь на субботу похолодает до -8.

Калининградцы уже ощутили на себе капризы погоды, улицы покрылись хрустящей корочкой.

«Ну что, поплыли? У домов гололёд, на остановках и придомовой территории — огромные лужи», — поделилась с «Клопс» ощущениями от выхода на улицу Мария.