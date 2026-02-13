На Куршском заливе пограничники помогли найти заблудившихся в тумане рыбаков

В Славском районе недалеко от пос. Причалы двое рыбаков в тумане не могли выйти на берег. На поиски в Куршский залив отправились специалисты МЧС России и пограничники.
Спасателям удалось обнаружить мужчин и оперативно доставить их на берег. Ещё одного любителя подлёдного лова, потерявшего ориентацию, заметили пограничники в районе пос. Морское на Куршской косе. Рыбака доставили в пос. Рыбачий. Медицинская помощь в обоих случаях спасённым не понадобилась.
В МЧС напомнили о том, что безопасным считается лёд толщиной 12 см, при этом необходимо соблюдать следующие правила:
- не выходить на лёд в тёмное время суток и в непогоду;
- обходить участки с тёмным, ноздреватым льдом, места у растительности и вмёрзших предметов;
- не выезжать на лёд на автомобиле и других транспортных средствах.
