На Куршском заливе пограничники помогли найти заблудившихся в тумане рыбаков

В Славском районе недалеко от пос. Причалы двое рыбаков в тумане не могли выйти на берег. На поиски в Куршский залив отправились специалисты МЧС России и пограничники.

Спасателям удалось обнаружить мужчин и оперативно доставить их на берег. Ещё одного любителя подлёдного лова, потерявшего ориентацию, заметили пограничники в районе пос. Морское на Куршской косе. Рыбака доставили в пос. Рыбачий. Медицинская помощь в обоих случаях спасённым не понадобилась.

В МЧС напомнили о том, что безопасным считается лёд толщиной 12 см, при этом необходимо соблюдать следующие правила: