Найдёшь мишку — заберёшь букет: как получить цветы от пушистого зверя в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В центре города заметили загадочного большого белого медведя, который дарит прохожим улыбки, объятия и приятное предложение в преддверии 14 февраля. Одни горожане останавливаются и фотографируются рядом со «снежным» дарителем, другие обсуждают, где видели его в последний раз, чтобы рассказать знакомым о необычной акции. Создателями неожиданного праздника для жителей стали «Цветы Голландии» — сеть более чем с 60 магазинами по Калининграду и области, которая решила напомнить о простых жестах внимания в канун Дня всех влюблённых. Не пропустите пушистую дозу позитива на улицах, ведь за ней скрывается приятный сюрприз.

Романтика с выгодой Но это не просто акция: для тех, кто захочет подобрать букет в подарок близким или своей второй половине, действует праздничное предложение. Теперь 1 цветок = 1% скидки, максимально — до 50%. Даже самый маленький жест сможет обернуться приятной выгодой и привнести романтику в вашу жизнь. Сроки акции — с 1 января по 31 декабря 2026 г. Ближе, чем вы думаете Многие устроили поиски по городу, чтобы найти белого зверя. Для тех, кто не успеет поймать мишку на улице, магазины «Цветы Голландии» доступны по всему городу и в пригородах: можно выбрать готовый, свежий букет в ближайшем цветочном бутике или заказать онлайн.