Полвека на шаг от хирурга: истории калининградских операционных сестёр (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Они не ставят редких диагнозов, не удаляют грозных опухолей, не сшивают под микроскопом сосуды. Но без их присутствия хирургия невозможна. Операционные медицинские сёстры — невидимые и незаменимые. О том, как полвека быть правой рукой врача, спасать жизни, оставаясь в тени, они рассказали «Клопс».



Три женщины, три судьбы и одна профессия: Тамара Моисеева, Людмила Мелехова и Галина Рябова — операционные сёстры в Калининградской областной клинической больнице. Когда-то они переступили порог клиники совсем юными. А получилось, что сделали выбор раз и навсегда. Уже больше сорока лет все три — в эпицентре одной из самых сложных и непредсказуемых областей медицины. Держат в голове невероятное количество тонкостей. Умеют найти общий язык с самым требовательным партнёром. Не используют скальпель сами, но наизусть помнят, в каком порядке зашивают рану или иссекают грыжу. И другой жизни просто не представляют... Да и не хотят представлять. Тамара Моисеева. Незаметная честность Пятьдесят лет назад Тамара Михайловна, тогда ещё выпускница медучилища, отличница, впервые пришла по распределению в онкодиспансер в Орле. «Меня спрашивают, — вспоминает она, — вам что больше нравится? Я отвечаю: ну, хирургия. Хорошо, поднимайтесь на четвёртый этаж, там разберётесь...»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

С тех пор было немало переездов, пока судьба и муж-военный не привели в начале 90-х в Калининград. Но все эти годы одно остаётся неизменным: операционный блок. В нём Тамара осталась навсегда. Хирургическая бригада — как слаженная театральная труппа, в которой у каждого своя роль. И от того, насколько верно она исполнена, зависит человеческая жизнь. Тамара Михайловна вспоминает, как один из заведующих, с кем ей довелось работать, говорил: операционная сестра всегда должна быть на шаг впереди хирурга. Он делает, а сестра уже знает, что ему нужно, и ко всему готова. За смену через её руки проходит пять-шесть человек — и это обычно пять-шесть разных хирургических вмешательств, от резекции опухолей до лапароскопии. Ход каждой операции она знает наизусть.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но свой первый опыт помнит до сих пор. «Это была резекция желудка, — рассказывает Тамара Михайловна. — Я уже самостоятельно стояла, одна. Волновалась? Да. Переживала, вдруг у меня что-то не получится, что-то я не успею. Закончили... Я вышла белая. Синяя. Старшая сестра говорит, иди домой, Тамара, иди, отдохни. Пошла!» С тех пор воды утекло много. Сегодня Тамара Михайловна работает в колопроктологической операционной. Сотни пациентов избавлены от свищей, грыж, геморроя. Теперь уже она сама терпеливо учит начинающих сестёр, стараясь донести до них то, что считает главным. «Это честность, — отвечает она не задумываясь. — Во всём. В том, что ты правильно сработаешь, правильно помоешь руки, правильно сделаешь набор на операцию, правильно простерилизуешь бельё, салфетки, инструменты — чтобы была стопроцентная стерильность. Ошибок здесь допускать нельзя. Сделала что-то не так — скажи честно и исправь». От этого, от её ответственности, аккуратности, скрупулёзности зависит и успех врача, правой рукой которого она стала. А к молодым докторам, только приходящим в профессию, Тамара Михайловна относится почти по-матерински: «Как я их брошу? Они все — мои дети!»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Ей даже не обидно, что основная слава обычно достаётся золотым рукам хирурга. «Мы не в тени, — усмехается Тамара Михайловна. — Мы вообще где-то в полумраке! Нас никто не знает. Я выхожу в коридор, иду мимо людей, которых мы оперировали, и они даже об этом не догадываются. Мы стоим на самой передовой, но нас не видно и не слышно. Но мы есть, и без нас — никак». И если бы ей сейчас довелось обратиться к себе самой, той девчонке, которая полвека назад поднялась на четвёртый этаж онкодиспансера, она бы сказала: «Иди. Ты на правильном пути. Это твоя дорога». Людмила Мелехова. Найти драйв и остаться Людмила Анатольевна родилась и выросла в Калининградской области, в профессии — тоже четыре десятилетия. В операционную пришла не сразу. Первые годы своей карьеры провела в детской поликлинике. Но быстро поняла, что сопельки и справки в садик — это не её. Слишком спокойно, слишком предсказуемо.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Двадцатилетняя Людочка ещё не знала слова «драйв», но сегодня считает, что именно его-то ей тогда и не хватало. «Я почему-то всегда мечтала о какой-то другой медицине, — говорит она. — Более сложной, напряжённой». Поэтому, когда после второго декрета решала, где дальше работать, без колебаний выбрала хирургию и прошла переподготовку. «А мне уже было лет 26, это много для сестры, — говорит она. — Сюда приходят после училища. Сложно переучиться. Одно дело, ты писала бумажки, с детками занималась. А другое — когда ты идёшь в кровь. А может, ты увидишь и в обморок упадёшь? Кстати, и падают, бывает». В первый же день старшая сестра оперблока поставила её ассистировать на двух крупных полостных операциях. «Выдержишь, говорит, понравится — приходи, устраивайся. Возьмём! — со смехом вспоминает Людмила Анатольевна. — Ну а я что, я спокойна. Мне не страшно. Как будто так и должно быть».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Вопреки всем сомнениям она почувствовала себя так комфортно, словно просто пришла домой. Словно встал на место недостающий кусочек пазла, и картинка разом обрела выпуклость и объём. «Мы работаем на нервах», — говорит сегодня Людмила Анатольевна, но это вовсе не про стресс и выгорание. Это про нейрохирургию — дело крайне сложное, требующее предельной точности и концентрации. Операции на головном мозге и позвоночнике для неё — повседневность, но никогда не обыденность. Даже одинаковые на первый взгляд вмешательства всегда различаются нюансами проведения и подготовки, и всё это надо учесть. «Допустим, там инструментов побольше, там поменьше, — объясняет она. — Там что-то нужно убрать, там немножко добавить другого рода. Ещё и в зависимости от того, кто оперирует. У меня пять хирургов. У них у каждого своя школа, свои подходы. Я про каждого знаю, что ему надо».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Тандем с хирургом для неё наполнен собственным смыслом. Операционная сестра — не просто помощница. Она — тот мостик, который соединяет врача, полностью сосредоточенного на процессе, с реальностью. «Когда он смотрит в микроскоп, — говорит Людмила, — он уже там, он в этом микроскопе весь. Он не может ни двинуться, ни повернуться. Он ушёл вот туда, внутрь этого мозга, он практически там... Как будто тела у него снаружи нет. А я рядом. Он знает, что я рядом. И он спокоен». Галина Рябова. Операционная вместо роддома Галина Александровна сегодня трудится в том самом отделении, куда пришла в 14 лет санитарочкой, потом студенткой медучилища. Выбрать профессию её надоумила тётя, работавшая в роддоме. Соблазняла: «Там все в белых халатах, все чистенькие, тепло, светло».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Галя прислушалась, выучилась на акушерку. Но к тому времени, как получила диплом, уже не видела себя где-то, кроме экстренной операционной. Правда, поначалу приходилось непросто — и физически, и морально. «Очень нагрузка большая, — говорит Галина Александровна. Экстренные операции — это же часто травмы, ножевые ранения, аварии». Иногда и ей бывало не по себе: к крови, виду рассечённой кожи и внутренних органов через какое-то время привыкаешь. А вот ампутация ноги в первый раз стала почти шоком. Разум отказывался понимать, что без этого не обойтись, что живая часть тела убивает своего хозяина.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но через пару лет она так втянулась, что больше и не помышляла о другом отделении или о мирных дежурствах на посту. После каждого отпуска Галина возвращается в операционную, будто в собственную комнату: чувствуя, как сильно соскучилась. Но помогать малышам появляться на свет ей очень нравится до сих пор. Иногда больница подкидывает и такие подарки. «Бывает, лежит, например, беременная женщина в кардиологии, и начинаются роды, — рассказывает Галина. — И мы принимаем, у нас есть все условия! Спрашиваем маму, как назовёте? И потом радуемся: «Гошу родили!» или "Настенька родилась!"»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но всё-таки экстренную хирургию она не променяет сегодня, почти 50 лет спустя, ни на что. «Мне нравится, что здесь разные случаи, совершенно, — делится Галина Александровна. — Каждый раз что-то другое. Все профили — мои. И все хирурги, сколько их есть в больнице, тоже — мои! Чья смена, с тем и работаем. Иной раз внучка спрашивает: бабушка, а вам не страшно резать больных? Им же больно. Но дело в том, что я знаю: если не сделать операцию, человек погибнет. А если мы зашили сердце — человек выздоровеет. И он будет жить своей жизнью, а не умрёт от ножевого ранения. Экстренная помощь — она очень благодарная. Благородная». Во имя человека Галина Александровна, Людмила Анатольевна, Тамара Михайловна и десятки их коллег не стали врачами. Но они стали теми, без кого врачам не обойтись. Это они беспокоятся за каждую мелочь, потому что знают: здесь нет мелочей.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Они с закрытыми глазами назовут назначение каждых ножниц, каждой иглы или катетера. Помнят, в каком порядке намыливать руки и зачем на столике с инструментами — шесть слоёв чистого материала. Они несколько раз за операцию и после неё пересчитывают салфетки, пинцеты, зажимы. Они каждую секунду помнят, что даже почесав невовремя нос, ты рискуешь нарушить стерильность. Им всегда сложно. Всегда нервно. Но однажды человек, который был для них беспомощным телом на операционном столе, был трепещущим открытым сердцем, воспалившимся кишечником, проблеском костного мозга на мониторе микроскопа, преображается. Становится тем, кто сам встаёт с постели. Выходит в пижаме в больничный сад. Подставляет лицо солнышку. И они, когда видят его в окно, знают: эти полвека прошли не зря.