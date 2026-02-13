В Калининграде отремонтируют офтальмологическую клинику XIX века

ВКонтакте

В Калининграде проведут капитальный ремонт строения XIX века, расположенного на улице Барнаульской, 8. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать фундамент, отмостку и фасад. Необходимо привести в порядок кирпичную кладку и заменить двери и окна. Историческое здание имеет статус культурного объекта регионального значения, работы будут вестись с учётом этого. Планируется сохранить аутентичные декоративные элементы: пояски, карнизы, фризы, пилястры и лопатки. На работы отводится 340 дней и будет потрачено 20,5 млн рублей.

Клиника была возведена в 1875–1877 годах для Кёнигсбергского университета. После войны там разместилось общежитие, сейчас здесь находятся квартиры и апартаменты для туристов.