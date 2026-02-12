Погода в Калининградской области на пятницу: потепление с утра и снегопады с похолоданием к вечеру

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 13 февраля, в регионе ожидается резкая смена погоды с потеплением в первой половине дня и последующим похолоданием ближе к вечеру. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в Калининграде около 0 °C, на севере области (Неманский, Полесский, Славский, Краснознаменский районы) — от 0 до -1 °C, на юге (Багратионовский, Правдинский, Озёрский районы) — 0…+1 °C. Будет пасмурно, с дымкой. Ожидаются умеренные, местами сильные осадки: мокрый снег с переходом в дождь, на юге преимущественно дождь, на севере — мокрый снег. В отдельных районах возможен переохлаждённый дождь и гололёд.

Утром и в первой половине дня температура поднимется до +1…+2 °C, на севере около 0 °C. Ожидается дождь, местами на севере — дождь с мокрым снегом. Сохраняется вероятность ледяного дождя и образования гололёда.

Во второй половине дня в Калининграде и в западной, северной и центральной части области начнётся похолодание до -1…-3 °C. Осадки снова перейдут в мокрый снег, а затем в снег, местами сильный. На востоке области снег начнётся ближе к вечеру.

Вечером по всему региону температура опустится до -2…-5 °C, осадки ослабеют. Возможна сильная гололедица.

Ветер: