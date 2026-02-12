В «Калининград-ГорТрансе» снова выросли зарплаты, но жалоб на обслуживание от пассажиров меньше не становится

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В «Калининград-ГорТрансе» продолжается рост зарплат. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Фомин на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Средняя заработная плата увеличилась с 59 тысяч рублей в 2024 году до 81 тысячи рублей в 2025-м. Общая численность работников составила 1 083 человека (в 2024-м — 1 089).

Особенно выросли доходы водителей автобусов. В декабре показатель и вовсе достиг 136 тысяч рублей.

На фоне этих цифр в редакцию «Клопс» продолжают поступать жалобы от пассажиров. Читатель Марк Морозов написал в рубрику «Сам себе контролёр», что недоволен качеством обслуживания.

По его словам, автобусы «грязные до ужаса», полы в салонах чёрные, за чистотой якобы не следят. Кроме того, мужчина утверждает, что в холодную погоду водители не включают печки в салоне: «водители греют только свои кабины, а на людей им всё равно». Также калининградец пожаловался на большие интервалы движения, особенно в выходные дни, и резкую манеру вождения.