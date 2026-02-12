Калининградцам напомнили о мерах соцподдержки для контрактников (список)

ВКонтакте

Калининградцам напомнили о мерах соцподдержки для граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Граждане, заключившие контракт с 1 января 2026 года на срок не менее одного года для участия в специальной военной операции, получат единовременную денежную выплату в размере 500 000 рублей. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке гражданам, направленным военным комиссариатом Калининграда в пункт отбора на военную службу по контракту после зачисления в воинскую часть», — говорится в сообщении.

При заключении контракта о прохождении военной службы полагается:

выплата 1 000 000 руб. единовременно (от правительства Калининградской области); выплата 400 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта сроком от года и более); выплата 500 тыс. руб. единовременно (от администрации Калининграда); денежное довольствие от 210 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, занимаемой воинской должности и выслуги лет, а также при выполнении специальных задач); выплата 22,5 тыс. руб. (материальная помощь один раз в год); выплата 22,5 тыс. руб. (подъёмное пособие); выплата 4 582 рубля — ветеранам боевых действий.

Всем военнослужащим по контракту гарантировано:

денежное довольствие (при выполнении специальных задач в зоне СВО):

от 210 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет); от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника); 8 тыс. руб. ежедневно (за участие в активных наступательных действиях); 50 тыс. руб. (за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов); 15 тыс. руб. ежемесячная социальная выплата (Указ Президента № 230дсп от 31 марта 2023 г); 4 582 рубля — социальная выплата ветеранам боевых действий.

социальные льготы и гарантии военнослужащему по контракту:

списание задолженностей по кредитам на сумму до 10 млн рублей, если до 1 ноября 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании по этим обязательствам (№ 391-ФЗ от 23.11.2024 г.); кредитные каникулы военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях в зоне СВО; 1 сутки за 3 суток к выслуге лет в зоне проведения боевых действий (в зоне СВО); приостановление судебных взысканий и задолженностей по линии ФССП; собственное жильё военнослужащему по программе накопительно-ипотечной системы; оформление земельного участка в собственность удостоенных звания Героя России и Орденов; служебное жильё или компенсация за найм жилого помещения; бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а также бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием, бесплатное трёхразовое питание; двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев; страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета; право на пенсию после 20 лет военной службы; бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ); социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы — выплата подъёмного пособия при перемещении к новому месту военной службы, военнослужащему и членам его семьи; перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет.

