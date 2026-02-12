«Я бы с лопатой жил»: Федосеев заявил, что студентов не удалось привлечь к уборке снега в Калининграде даже за 4 тысячи в день

ВКонтакте

В Калининграде не удалось привлечь студентов к уборке снега даже за 4 тысячи рублей в день. Об этом рассказал руководитель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

По словам чиновника, информацию о подработке размещали на сайтах по поиску работы и пытались найти молодёжь через вузы.

Однако первая попытка не дала результата — желающих в КГТУ не нашлось. Недавно представители «Чистоты» встречались с ректором вуза. Планировалось дополнительно презентовать вакансии для студентов, пока же отклик нулевой.

«Я был уверен, что мы платим в день до четырёх тысяч рублей по договорённости и сможем набрать человек 200 среди университетского сообщества. Вспоминая свою молодость — я бы с улицы не уходил, я бы с этой лопатой жил за такие деньги», — посетовал Федосеев.

На сомнения одного из депутатов, который предположил, что горожане могут просто не видеть объявления о подработке, Федосеев ответил, что информация размещена «и на сайте «Чистоты», и на "Хедхантере"».

Корреспондент «Клопс» проверил это заявление. На сайте предприятия объявление о наборе сотрудников для точечной уборки размещено в разделе «Новости». При этом не указано самое важное — размер вознаграждения. На популярном сервисе по поиску работы нашлись вакансии от предприятия «Чистоты» только на полную занятость.