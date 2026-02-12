В Калининграде несколько автобусных маршрутов продлят в конец Невского

ВКонтакте

Власти Калининграда планируют продлить сразу несколько автобусных маршрутов в сторону улицы Арсенальной и конца Невского. Об этом сообщил начальник дорожно-транспортного отдела мэрии Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

«Если говорить про улицу Арсенальную, то на текущий момент мы предусматриваем строительство связки Лучинского с улицей Краснокаменной и Арсенальной. Эта связка позволит пересмотреть маршрутную сеть», — отметил Романов.

После появления нового участка дороги власти намерены изменить схемы движения действующих маршрутов. Речь идёт об автобусах №32, 44 и 19, у которых сейчас кольцо на улице Артиллерийской. Планируется, что они пойдут дальше — в направлении Арсенальной, где разрастается новый микрорайон.

Первый этап улицы Лучинского, которая станет дублёром Невского, уже готов. Осталось проложить 500 метров дороги до стыка с Арсенальной, а далее привести в порядок уже саму её.