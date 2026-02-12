Кеска-Аладдин и прятки среди хлама: 6 мест в Калининграде, которым срочно требуется уборка (фото, видео)

На калининградских улицах вновь замечены переполненные мусором кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.
1. Улица Чаадаева, 13
Пространство вокруг контейнерной площадки переполнено крупногабаритным мусором. Детали мебели, пластиковые санки, ветошь, новогодняя ёлка — вот что ежедневно видят горожане. А ещё граффити на стене дома, которые призывают соседей «никогда не смеяться».
2. Улица Киевская, 121а
Здесь контейнер словно играет в прятки с жильцами дома. Но жирный след из мусора, который, по всей видимости, не вывозится приличное время, не даёт выиграть — всё заметно издалека.
3. Улица Клиническая, 19а
Возле Калининградского областного историко-художественного музея развернулись совершенно неживописные горы мусора. По словам местной жительницы, их УК постоянно пишет жалобы, но ЕСОО не реагирует. Кроме того, даже снег в своём дворе людям приходилось убирать самостоятельно.
4. Улица Карташева, 2 и 4
Любопытно смотрятся переполненные баки и пространство вокруг них. Здесь есть даже заботливо завёрнутая в пакет сансевиерия, которая, по всей видимости, может и не сменить больше место жительства и не доехать до свалки.
5. Улица Фрунзе, 54
Припорошённая снежком свалка как бы намекает своим зрителям, что её очень давно не вывозили.
6. Улица Красносельская, 43
«На Красносельской Аладдин, похоже, парковался. Кеска на ковре стояла. Я уже разное повидала, но такое — впервые», — комментирует увиденное Марина Миркина.
За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.
В Калининграде с помощью беспилотника нашли нелегальный мусор на свалке, где позднее случился крупный пожар.