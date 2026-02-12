17:44

Кеска-Аладдин и прятки среди хлама: 6 мест в Калининграде, которым срочно требуется уборка (фото, видео)

На калининградских улицах вновь замечены переполненные мусором кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.

1. Улица Чаадаева, 13

Пространство вокруг контейнерной площадки переполнено крупногабаритным мусором. Детали мебели, пластиковые санки, ветошь, новогодняя ёлка — вот что ежедневно видят горожане. А ещё граффити на стене дома, которые призывают соседей «никогда не смеяться».

Фото: Владимир

2. Улица Киевская, 121а

Здесь контейнер словно играет в прятки с жильцами дома. Но жирный след из мусора, который, по всей видимости, не вывозится приличное время, не даёт выиграть — всё заметно издалека.

Фото: Екатерина

3. Улица Клиническая, 19а

Возле Калининградского областного историко-художественного музея развернулись совершенно неживописные горы мусора. По словам местной жительницы, их УК постоянно пишет жалобы, но ЕСОО не реагирует. Кроме того, даже снег в своём дворе людям приходилось убирать самостоятельно.

4. Улица Карташева, 2 и 4

Любопытно смотрятся переполненные баки и пространство вокруг них. Здесь есть даже заботливо завёрнутая в пакет сансевиерия, которая, по всей видимости, может и не сменить больше место жительства и не доехать до свалки.

Фото: Марина Миркина

5. Улица Фрунзе, 54

Припорошённая снежком свалка как бы намекает своим зрителям, что её очень давно не вывозили.

Фото: Марина Миркина

6. Улица Красносельская, 43

«На Красносельской Аладдин, похоже, парковался. Кеска на ковре стояла. Я уже разное повидала, но такое — впервые», — комментирует увиденное Марина Миркина.

Фото: Марина Миркина

За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.

