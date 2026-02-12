Калининградцы неожиданно попали на «дискотеку» из-за вспыхнувших троллейбусных проводов (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на Московском проспекте загорелась троллейбусная контактная сеть. Инцидент произошёл вечером в среду, 11 февраля, рассказали «Клопс» очевидцы происшествия.

Яркие вспышки в районе подъёма на мост над улицей Восточная Эстакада заметили жители Аксакова, Баженова и соседних кварталов.

«Уже ложилась спать, как вдруг тёмную комнату озарило таким светом, будто я на дискотеке», — рассказала живущая неподалёку София.

Очевидцы уверяют, что провода ярко горели чуть больше минуты, периодически с них сыпались искры. Автомобилисты старались объезжать своеобразное «файер-шоу». Потухло всё лишь после того, как провод прогорел и оборвался.

В администрации Калининграда сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Инцидент не повлиял на работу троллейбусов №2 и №7, которые курсируют по Московскому проспекту. С этого года электротранспорт может частично двигаться на автономном ходу.