В мэрии Калининграда объявили о ликвидации маршрутки №70

В Калининграде упразднят маршрутку №70. Об этом заявил глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Когда конкретно это случится, чиновник не уточнил. Вместо «семидесятки» власти хотят пустить большой автобус.

«В планах на 2026 год планируем запустить 22-й маршрут, который фактически будет заменой малого класса маршрута № 70. Разумеется, мы подойдём внимательно к схеме движения данного маршрута, учитывая весь спрос, который формируется по пути», — сообщил Романов.