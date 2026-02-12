Синоптики прогнозируют до -25  в Калининградской области в начале следующей недели

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Синоптики прогнозируют до -25 в регионе в начале следующей недели. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в четверг, 12 февраля.

Согласно расчётам трёх погодных моделей (ECMWF, GEM и UKMO), в ночь на понедельник на территории Калининградской области возможны сильные морозы. Температура может опуститься до -20…-23 °C, а модель ECMWF допускает похолодание до -25 °C и ниже. Резкое снижение температуры ожидается всего спустя двое суток после периода с осадками в виде дождя. Такой перепад может стать серьёзным испытанием для автомобилистов и коммунальных служб.

Синоптики рекомендуют следить за обновлениями прогнозов и быть особенно внимательными на дорогах в начале недели.