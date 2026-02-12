Синоптики прогнозируют до -25  в Калининградской области в начале следующей недели

Синоптики прогнозируют до -25 в регионе в начале следующей недели. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в четверг, 12 февраля.
Согласно расчётам трёх погодных моделей (ECMWF, GEM и UKMO), в ночь на понедельник на территории Калининградской области возможны сильные морозы. Температура может опуститься до -20…-23 °C, а модель ECMWF допускает похолодание до -25 °C и ниже. Резкое снижение температуры ожидается всего спустя двое суток после периода с осадками в виде дождя. Такой перепад может стать серьёзным испытанием для автомобилистов и коммунальных служб.
Синоптики рекомендуют следить за обновлениями прогнозов и быть особенно внимательными на дорогах в начале недели.
Садоводы Калининградской области уже задумываются, какой после экстремального начала года будет весна. Надежды на то, что вредители, например, слизни, вымерзнут, скорее всего, напрасны. Прогноз для большинства из них вполне благоприятный, рассказала «Клопс» биолог Евгения Калинина, врио директора Высшей школы живых систем БФУ.