Снег для слизней — абсолютное благо: Калининградскую область весной ждёт нашествие моллюсков

Садоводы Калининградской области уже задумываются, какой после экстремального начала года будет весна. Надежды на то, что вредители, например, слизни, вымерзнут, скорее всего, напрасны. Прогноз для большинства из них вполне благоприятный, рассказала «Клопс» биолог Евгения Калинина, врио директора Высшей школы живых систем БФУ, в четверг, 12 февраля.

Слизни воду любят

Как отметила Евгения Анатольевна, слизни в нашем регионе — критически важная группа беспозвоночных-вредителей. И, к несчастью, для этих наземных брюхоногих моллюсков снежная зима — не горе, а абсолютное благо. Биолог перечислила три причины того, почему борьба с ними в этом сезоне может стать ещё более напряжённой, чем раньше.

Отсутствие промерзания почвы

Слизни физиологически не переносят отрицательные температуры. В обычную малоснежную зиму с чередованием оттепелей и заморозков значительная часть кладок погибает.

«Они не уходят глубоко в почву, как жуки, — пояснила Евгения Калинина, — а зимуют на стадии яиц и молодых особей в верхнем слое почвы, от нуля до пяти сантиметров, и под растительными остатками». Толстый слой снега гарантирует, что этот слой не промёрзнет, поэтому выживаемость яиц и молоди приблизится к 95–100%.