Снег для слизней — абсолютное благо: Калининградскую область весной ждёт нашествие моллюсков

Садоводы Калининградской области уже задумываются, какой после экстремального начала года будет весна. Надежды на то, что вредители, например, слизни, вымерзнут, скорее всего, напрасны. Прогноз для большинства из них вполне благоприятный, рассказала «Клопс» биолог Евгения Калинина, врио директора Высшей школы живых систем БФУ, в четверг, 12 февраля.
Слизни воду любят
Как отметила Евгения Анатольевна, слизни в нашем регионе — критически важная группа беспозвоночных-вредителей. И, к несчастью, для этих наземных брюхоногих моллюсков снежная зима — не горе, а абсолютное благо. Биолог перечислила три причины того, почему борьба с ними в этом сезоне может стать ещё более напряжённой, чем раньше.
Отсутствие промерзания почвы
Слизни физиологически не переносят отрицательные температуры. В обычную малоснежную зиму с чередованием оттепелей и заморозков значительная часть кладок погибает.
«Они не уходят глубоко в почву, как жуки, — пояснила Евгения Калинина, — а зимуют на стадии яиц и молодых особей в верхнем слое почвы, от нуля до пяти сантиметров, и под растительными остатками». Толстый слой снега гарантирует, что этот слой не промёрзнет, поэтому выживаемость яиц и молоди приблизится к 95–100%.
Обилие влаги весной
«Таяние мощного снежного покрова даёт колоссальный приток талой воды», — подчеркнула биолог. Слизни — существа, которые состоят из неё на 90%. Высокая влажность почвы и воздуха ранней весной позволит им активно питаться и расти, не затрачивая энергию на защиту от иссушения.
Ранний старт
Как только почва оттает, слизни немедленно активизируются, предупредила Евгения Калинина. Они выйдут из зимовки значительно раньше своих естественных врагов: жужелиц, ежей и жаб.
Учитывая эти обстоятельства, после такой снежной зимы в Калининградской области биологи ожидают не просто увеличение числа слизней, а даже усиление вредоносности.
Колорадские жуки появятся раньше
Насекомым обилие снега тоже даёт потенциал, отправную точку с высокой стартовой численностью. То, как он реализуется, определяет целый комплекс весенних условий, но садоводам нужно быть наготове.
Выход колорадских жуков тоже ожидается массовым. Взрослые особи зимуют в почве на глубине 20—50 см. По прогнозам биологов, в этом году выживет до 80—90% популяции, в то время как в малоснежные зимы только от 30 до 50%.
«Жуки появятся раньше обычного, — говорит Евгения Калинина, — как только почва на глубине 25 сантиметров прогреется до +12...+14 °C. Угроза для картофеля в начале сезона будет максимальной. Может потребоваться более ранняя инсектицидная обработка».
С комарами возможны варианты
О численности комаров наверняка судить пока рано. Как напомнила биолог, взрослые оплодотворённые самки зимуют в подвалах, дуплах, хозяйственных постройках. У некоторых видов встречаются зимующие стадии яйца.
Пока для ранних весенних поколений прогноз очень благоприятный. «Перезимовавшие самки сохранили высокую жизнеспособность, — пояснила учёная. — Обильные талые воды создадут множество временных водоёмов: лужи, канавы, наполненные водой колеи. Это идеальные условия для откладки яиц».
«Раннее настойчивое и многочисленное появление комаров» зоологи ожидают уже в апреле-мае. Однако дальше пока не загадывают. Если лето будет засушливым, лужи и прудки пересохнут, так что численность летних поколений может и снизиться.
Клещей будет много
Иксодовые клещи — не насекомые, а членистоногие, но их взрослые самки и нимфы тоже зимуют в лесной подстилке и тоже переживают влияние погоды.
Снег им тоже не страшен, напротив, он защитил клещей от вымерзания, считает Евгения Калинина. Учёные прогнозируют резкое увеличение активности и численности этих животных.
Ранняя и тёплая весна приведёт к их массовому выходу, — предупредила биолог, — пик активности может сместиться с конца мая-июня на начало или середину мая».
Поэтому риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезни Лайма) будет достаточно высоким уже в первой половине сезона. Это, по мнению учёной, — самый вероятный и социально значимый эффект снежной зимы.
