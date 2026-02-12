Волейболистки «Локомотива» снова застряли в аэропорту, на этот раз в Храброво

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Волейболистки калининградского «Локомотива» вновь столкнулись с проблемами при вылете на матч Суперлиги. Об этом «Клопс» сообщили в клубе.

Команда планировала утром в четверг, 12 февраля, отправиться в Екатеринбург, где ей предстоит сыграть против «Уралочки-НТМК». Вылет из Храброво в Москву перенесли уже в четвёртый раз: рейс из столицы ещё не прибыл.

«Нельзя просто взять и улететь на игру… Снова ждём. Ну что, доброе утро от "Аэрофлота"», — иронизирует капитан Екатерина Любушкина.

Спорстменки должны были добраться до Екатеринбурга в 21:00 по местному времени, а теперь окажутся в столице Урала в лучшем случае ранним утром пятницы. Несколько человек улетят чуть раньше, в 14:45, однако в команде опасаются новых переносов. Такая ситуация уже возникала на рейсе в Челябинск — тогда тренеры уступили более ранний вылет волейболисткам, чтобы у девушек была возможность лучше отдохнуть перед встречей с «Протоном».