На Анграпе под Черняховском заметили охотящуюся выдру (фото)

На Анграпе под Черняховском местный житель Юрий Таркин поймал в объектив охотящуюся выдру, слегка припорошённую снежком. Как рассказал «Клопс» сам фотограф, зверька в этом месте он наблюдал впервые.
Животное Юрий застал в понедельник, 9 февраля. Мужчина живёт неподалёку и заглядывает на берег каждый раз, как выпадает такая возможность. Чаще всего снимает птиц — крохалей, других уток, бакланов, которые кормятся на незамёрзшем участке реки. Но в этот раз ему особенно повезло.
«Смотрю — бежит откуда-то, — говорит Юрий, — на белом её хорошо заметно. Вдоль речки по кромке льда бежит, потом приостановилась, нырнула. Немного дальше выскочила, побежала по льду, там, где речка закрыта, — и под берег юркнула. Крупная, сантиметров восемьдесят длиной».
Мужчина подъехал поближе и нашёл в этом месте отверстие в земле. Он предположил, что это нора, и подождал ещё несколько минут, но зверёк больше не показался. Но, к счастью, профессиональное оборудование позволило даже издали сделать отличные кадры, позволяющие разглядеть каждую шерстинку.
Калининградский биолог Геннадий Гришанов определил по фото вид животного — это Lutra lutra Linnaeus. Повстречать такую выдру — действительно везение. Представители вида встречаются по всей территории области, но немногочисленны, по данным на 2021 год насчитывалось около 900-1 000 особей.
Lutra lutra Linnaeus населяет реки, озёра, крупные каналы, предпочитает небольшие лесные водоёмы с чистой водой. Питается в основном рыбой, раками, лягушками, водными насекомыми. При случае не побрезгует птицей или попавшим в воду грызуном.
Это обычный охотничий вид, ценится за тёплый мех, густой, прочный, с очень плотным подшерстком. Статуса особо охраняемого это животное в Калининградской области не имеет, отметил Геннадий Викторович. Но в Красную книгу РФ занесён один из подвидов — кавказская выдра.
Что касается холодной зимы, то выдры очень устойчивы к низким температурам, легко переносят морозы при наличии кормовой базы. Главное — чтобы не было сплошного ледостава. В этом отношении Анграпа в этом году предоставляет отличные условия.
В январе Юрий застал на Анграпе настоящее пиршество крохалей.