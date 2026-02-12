На Анграпе под Черняховском заметили охотящуюся выдру (фото)

ВКонтакте

На Анграпе под Черняховском местный житель Юрий Таркин поймал в объектив охотящуюся выдру, слегка припорошённую снежком. Как рассказал «Клопс» сам фотограф, зверька в этом месте он наблюдал впервые.

Животное Юрий застал в понедельник, 9 февраля. Мужчина живёт неподалёку и заглядывает на берег каждый раз, как выпадает такая возможность. Чаще всего снимает птиц — крохалей, других уток, бакланов, которые кормятся на незамёрзшем участке реки. Но в этот раз ему особенно повезло.

«Смотрю — бежит откуда-то, — говорит Юрий, — на белом её хорошо заметно. Вдоль речки по кромке льда бежит, потом приостановилась, нырнула. Немного дальше выскочила, побежала по льду, там, где речка закрыта, — и под берег юркнула. Крупная, сантиметров восемьдесят длиной».

Мужчина подъехал поближе и нашёл в этом месте отверстие в земле. Он предположил, что это нора, и подождал ещё несколько минут, но зверёк больше не показался. Но, к счастью, профессиональное оборудование позволило даже издали сделать отличные кадры, позволяющие разглядеть каждую шерстинку.