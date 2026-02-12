В МЧС предупредили об ухудшении видимости на дорогах Калининградской области

ВКонтакте

Из-за тумана и наледи в Калининградской области ухудшилась обстановка на трассах. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС в четверг, 12 февраля.

В ведомстве предупредили, что из-за погодных условий видимость на дорогах может составить всего 500–1000 метров. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.