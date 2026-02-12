Туман парализовал часть рейсов в Храброво: задерживаются самолёты в Москву, Петербург и Пермь

ВКонтакте

В калининградском аэропорту Храброво скорректировали расписание из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в телеграм-канале воздушной гавани в четверг, 12 февраля.

По данным онлайн-табло, из-за тумана отложили вылет пяти рейсов в Москву и трёх — в Санкт-Петербург. Не могут вовремя приземлиться 9 бортов: пять столичных, три питерских и один пермский.

В аэропорту просят заранее уточнять статус рейса перед выездом. В случае задержек пассажирам обязаны предоставить услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Следить за изменениями можно с помощью онлайн-табло на сайте Храброво, по телефону колл-центра +7 (4012) 550-550, а также через официальные сайты авиакомпаний.