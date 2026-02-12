Туман, гололедица и много снежной каши: прогноз погоды в Калининграде и области на 12 февраля

ВКонтакте

В четверг, 12 февраля, в регионе снова будет пасмурно и сыро, прогнозируются мокрый снег. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Температура воздуха днём будет колебаться от −2 до 0 градусов, на юге региона — до +1. С утра возможна дымка, местами туман. Осадки будут идти временами — сильнее в первой половине дня и ближе к вечеру. В Калининграде и южных районах региона не исключён мокрый снег с дождём.

«В течение суток ожидается гололедица, снежная каша. Будьте осторожны на дорогах и тротуарах», — предупреждают синоптики.

Ветер утром будет юго-восточным и восточным, днём — восточным и северо-восточным. Скорость — 1–5 м/с, у побережья — до 8 м/с. Атмосферное давление понизится с 739 до 738 мм рт. ст.