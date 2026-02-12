08:58

В посёлке на трассе Калининград — Балтийск сделают автобусные остановки и тротуар (карта)

Карта с портала госзакупок

На 38-м километре дороги Калининград — Балтийск планируется капитально отремонтировать участок в районе Приморья. Информация размещена на портале госзакупок

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обустроить остановочные пункты и тротуар. Остановка появится рядом с кладбищем и виллой Порр. 

Проектная документация получила положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Конкурс проходит до 20 февраля.

В условиях торгов отдельно оговаривается, что упоминания товарных знаков, производителей и наименований материалов носят справочный характер. Допускается использование эквивалентных при соблюдении требований к безопасности, техническим и эксплуатационным характеристикам.

