В посёлке на трассе Калининград — Балтийск сделают автобусные остановки и тротуар (карта)

На 38-м километре дороги Калининград — Балтийск планируется капитально отремонтировать участок в районе Приморья. Информация размещена на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обустроить остановочные пункты и тротуар. Остановка появится рядом с кладбищем и виллой Порр.
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Конкурс проходит до 20 февраля.
В условиях торгов отдельно оговаривается, что упоминания товарных знаков, производителей и наименований материалов носят справочный характер. Допускается использование эквивалентных при соблюдении требований к безопасности, техническим и эксплуатационным характеристикам.
