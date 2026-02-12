Победителей на Мальдивы: Прохор Шаляпин и «Пятёрочка» разыгрывают путешествие на белоснежные пляжи

ВКонтакте

Акция до 23 марта 2026 года подарит незабываемый отпуск и множество призов.

Сейчас, когда зима уже успела надоесть, а до весны ещё долго, в «Пятёрочке» «Мальдивная акция» — шанс выиграть путешествие на белоснежные пляжи, а также подарки для всей семьи. Лицом кампании стал Прохор Шаляпин, предлагающий тропический отпуск, который может начаться с обычной покупки в ближайшем магазине.

Уже рядом

В 5500 магазинах сети, включая продуктовые точки Калининградской области, можно найти ростовые фигуры с изображением Прохора, а в «Пятёрочка кафе» появились фирменные стаканчики со звёздным принтом и шуточными статусами для тех, кто ищет компанию в поездку.

Покупатели уже готовы делиться в социальных сетях приятными и живыми эмоциями через истории, фото и находки, ожидая результаты розыгрыша.