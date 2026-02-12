Победителей на Мальдивы: Прохор Шаляпин и «Пятёрочка» разыгрывают путешествие на белоснежные пляжи

Акция до 23 марта 2026 года подарит незабываемый отпуск и множество призов.
Сейчас, когда зима уже успела надоесть, а до весны ещё долго, в «Пятёрочке» «Мальдивная акция» — шанс выиграть путешествие на белоснежные пляжи, а также подарки для всей семьи. Лицом кампании стал Прохор Шаляпин, предлагающий тропический отпуск, который может начаться с обычной покупки в ближайшем магазине.
Уже рядом
В 5500 магазинах сети, включая продуктовые точки Калининградской области, можно найти ростовые фигуры с изображением Прохора, а в «Пятёрочка кафе» появились фирменные стаканчики со звёздным принтом и шуточными статусами для тех, кто ищет компанию в поездку.
Покупатели уже готовы делиться в социальных сетях приятными и живыми эмоциями через истории, фото и находки, ожидая результаты розыгрыша.
Как принять участие?
1. Активировать участие на сайте actions.5ka.ru.
2. Совершать покупки с картой «Х5 Клуба» на сумму от 650 рублей в магазинах или от 1500 рублей через сервис «Пятёрочка Доставка» — чеки засчитываются автоматически.
В подарок путешествие и не только
Главный приз — путешествие на Мальдивы. Кроме того, каждую неделю участников ждут розыгрыши премиальной техники, сертификатов на товары для отдыха, красоты, спорта, заботы о себе, а также на покупки в магазинах «Пятёрочка».
Дополнительные призы — ноутбук, смартфон и подарочные сертификаты — можно выиграть за покупку кофе в «Пятёрочке», товаров-партнёров, оформление карты «Апельсин» и выполнение заданий при приобретении чиабатты, сыра и томатов бренда Global Village.
Как повысить шансы на выигрыш?
Генеральными спонсорами акции стали средства для стирки BiMax, соки и нектары «Сады Придонья», средства для уборки Sanfor, при покупке которых увеличивается шанс на выигрыш.
Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте actions.5ka.ru.
Мальдивы ближе, чем кажется. Иногда дорога к ним начинается с ближайшей «Пятёрочки».