Власти готовы потратить 1,5 млрд рублей на укрепление склонов между Отрадным и Светлогорском

Власти ищут подрядчика для укрепления склонов побережья в районе Гаузупского ручья под Светлогорском. На эти цели выделили 1,5 миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Гаузупское ущелье выходит на пляж в Отрадном и начинается от дома-музея Германа Брахерта. В этом месте к берегу ведёт старая бетонная дорога. Работы начнутся от этого места и пройдут на трёх участках до променада в Светлогорске.

На побережье демонтируют существующие конструкции, постелят геотекстиль, положат слой из камня и установят габионы. Откосы укрепят анкерами и защитной сеткой, а затем засеют травой.