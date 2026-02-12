Подарок на любой праздник: где такой купить в Калининграде

ВКонтакте

Ссылка Наступила пора подумать о подарках любимым и близким. 14 февраля, 23 Февраля, Масленица и 8 Марта — одни из самых ожидаемых и приятных торжеств. А чтобы не прогадать с подарками, выбирайте то, что понравится каждому, — баночку натуральной вкусной икры. В этом году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля. По старославянским традициям в эти дни нужно встречать весну, жечь чучело зимы и есть румяные блины с икрой и малосольной красной рыбой. «Икорный дом» — одна из первых в Калининграде компаний, реализующих комплексный подход по работе с красной и чёрной икрой, и один из лидеров по продаже икры в регионе.

Баночка красной икры — это оригинальный, вкусный и полезный подарок на любой праздник. Получить его будет счастлив каждый, а «Икорный дом» поможет вам с выбором. Очень важно, что у фирменного магазина «Икорный дом» есть специальное ветеринарное удостоверение, дающее разрешение на фасовку, маркировку, хранение (правильный температурный режим — минус 5 C° в специальном оборудовании) и реализацию икры и морепродуктов. Это означает, что условия соответствуют всем санитарным нормам, и поэтому продукт всегда безопасный и свежий.

Доставляется икра с разных официальных заводов самолётами в специальных термобоксах в течение суток. Поскольку закупка совершается напрямую с Дальнего Востока и наценка минимальная, формируются очень приятные цены. Для оптовиков — особые условия. Ещё один большой плюс «Икорного дома» — можно продегустировать каждый вид икры (ассортимент достигает 15 наименований) и выбрать продукт на свой индивидуальный вкус. Фасовка — по 1 кг, 0,5 кг, 0,25 кг и 0,1 кг.

В «Икорном доме» бывает икра с разных заводов и разных пород рыб, такая как кета, горбуша, кижуч, нерка, чавыча, форель, щука, треска, минтай, сельдь, осетровые, стерлядь, осётр, белуга, осётр русский, осётр сибирский и т. д. Также имеется большой ассортимент рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов из морепродуктов. Имеются в продаже и подарочные сертификаты номиналом 1000, 3000, 5000, 10 000. С «Икорным домом» всегда вкусно, полезно и выгодно! Дарите близким радость и пользу!