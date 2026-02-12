Подарок на любой праздник: где такой купить в Калининграде

Наступила пора подумать о подарках любимым и близким. 14 февраля, 23 Февраля, Масленица и 8 Марта — одни из самых ожидаемых и приятных торжеств. А чтобы не прогадать с подарками, выбирайте то, что понравится каждому, — баночку натуральной вкусной икры.
В этом году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля. По старославянским традициям в эти дни нужно встречать весну, жечь чучело зимы и есть румяные блины с икрой и малосольной красной рыбой.
«Икорный дом» — одна из первых в Калининграде компаний, реализующих комплексный подход по работе с красной и чёрной икрой, и один из лидеров по продаже икры в регионе.
Баночка красной икры — это оригинальный, вкусный и полезный подарок на любой праздник. Получить его будет счастлив каждый, а «Икорный дом» поможет вам с выбором.
Очень важно, что у фирменного магазина «Икорный дом» есть специальное ветеринарное удостоверение, дающее разрешение на фасовку, маркировку, хранение (правильный температурный режим — минус 5 C° в специальном оборудовании) и реализацию икры и морепродуктов. Это означает, что условия соответствуют всем санитарным нормам, и поэтому продукт всегда безопасный и свежий.
Доставляется икра с разных официальных заводов самолётами в специальных термобоксах в течение суток. Поскольку закупка совершается напрямую с Дальнего Востока и наценка минимальная, формируются очень приятные цены.
Для оптовиков — особые условия.
Ещё один большой плюс «Икорного дома» — можно продегустировать каждый вид икры (ассортимент достигает 15 наименований) и выбрать продукт на свой индивидуальный вкус.
Фасовка — по 1 кг, 0,5 кг, 0,25 кг и 0,1 кг.
В «Икорном доме» бывает икра с разных заводов и разных пород рыб, такая как кета, горбуша, кижуч, нерка, чавыча, форель, щука, треска, минтай, сельдь, осетровые, стерлядь, осётр, белуга, осётр русский, осётр сибирский и т. д.
Также имеется большой ассортимент рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов из морепродуктов.
Имеются в продаже и подарочные сертификаты номиналом 1000, 3000, 5000, 10 000.
Адрес:
- Шахматная ул., 4в (пересечение с Артиллерийской ул.) — главный магазин, с самым большим ассортиментом сети. Ориентир — «Гостиница», учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной бульвар» (автобусные маршруты: 15, 19, 32, 44). Режим работы: с 09:00 до 21:00 без выходных.
Единый номер телефона +7 (911)-492-57-22