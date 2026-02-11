После публикации «Клопс» в Переславском стало теплее, но в домах Минобороны снова отключили газ

ВКонтакте

После публикации «Клопс» о холодных батареях в квартирах и отсутствии газа в посёлок Переславское Зеленоградского района зачастили проверяющие. Как сообщили жители военного городка, последний визит состоялся во вторник, 10 февраля.

«Приезжали представители Следственного комитета, минконтроля, администрации района, управляющих компаний, — рассказала собеседница «Клопс». — Раньше в квартире было 13 градусов тепла. Сейчас получше — 18. Я уже отключаю все обогреватели. Нам подключили новый котёл отопления, который два месяца стоял без дела, но он всё равно не справляется. Система не была подготовлена к отопительному сезону, поэтому давление не могут повысить — опасаются разрыва труб и батарей. В одном из домов уже прорвало трубу на пятом этаже».

По словам жителей, они надеются, что представители многочисленных контролирующих структур смогут навести порядок с отоплением в домах. То же самое относится и к трассе, которая ведёт к посёлку.

«После наших жалоб дорогу почистили. Потом пошёл снег, потом ледяной дождь. Дорогу раскатали в стекло, пройти было невозможно, скользко. Вчера перед визитом проверяющих проезжую часть посыпали песком. Сегодня пошёл снег, там теперь каша. Завтра всё замерзнет, и опять не пройти и не проехать», — обречённо заметила собеседница «Клопс».

Вдобавок к этим напастям в домах 10 февраля снова отключили газ — теперь из-за отсутствия договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Проблема в том, что жильцы — не собственники квартир. Дома принадлежат Министерству обороны РФ. Оперативное управление имуществом осуществляет ФГАУ «Росжилкомплекс». Коммунальные услуги предоставляет ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ. Дома находятся в управлении УК «Золотой феникс» и «Зелрайдом».

«Они все кивают друг на друга, а результата нет, — сетуют жильцы. — «Калининградгазификация» наши дома не обслуживает. И кто с кем должен заключать договоры на проверки газового оборудования, непонятно. Не ЦЖКУ само с собой же?»

Что говорят власти?

После публикации о проблемах домов «Клопс» направил официальный запрос в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию. Региональные власти признали наличие проблем с отоплением во многих квартирах.

Как следует из ответа, температура теплоносителя на вводе в многоквартирные дома не соответствует утверждённым нормативам. При этом мороз на момент проверки был всего на четыре градуса ниже нуля.

«Министерством регионального контроля (надзора) выдано предписание ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» в срок до 28 февраля предоставить коммунальную услугу отопления в многоквартирный дом», — говорится в документе.