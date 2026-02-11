«Напоминает балетное движение»: Беспрозванных показал, как продвигается строительство филиала Большого театра (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде завершили остекление филиала Большого театра — строители установили витражи на двух крупных конструкциях. Кадры со стройплощадки губернатор области Алексей Беспрозванных разместил в своём телеграм-канале в среду, 11 февраля.

По словам главы региона, самый большой стеклянный элемент по форме напоминает парус. Его площадь составляет около 1,7 тысячи м2 — это сопоставимо с четырьмя профессиональными баскетбольными площадками.

«Здание напоминает балетное движение и, на мой взгляд, органично смотрится рядом с «Третьяковкой». Особенно приятно, что такие масштабные проекты появляются именно здесь — в нашем родном крае. Калининградская область — один из четырёх регионов, где по поручению Президента создают культурно-музейные пространства», — отметил Беспрозванных.