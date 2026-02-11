В Нестерове часть автобусов начали пускать по чётным дням, другие — по нечётным

В Нестерове с 10 февраля введено временное расписание муниципальных автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» сообщили в местной администрации.
Часть рейсов будет выполняться только по чётным числам месяца, другие — по нечётным.
По чётным числам будут ходить:
№6 (6:20, Нестеров — Ясная Поляна — Нестеров);
№4 (7:20, Нестеров — Воскресенское — Пушкино — Невское — Вознесенское — Нестеров);
№346 (9:00, 13:50, Нестеров — Ясная Поляна — Гусев);
№8 (13:25, Нестеров — Выселки — Бабушкино — Раздольное — Нестеров);
№346 (12:30, 15:25, Гусев — Ясная Поляна — Гусев).
По нечётным числам будут выполняться рейсы:
№8 (7:20, Нестеров — Выселки — Бабушкино — Раздольное — Нестеров);
№1 (8:00, Нестеров — Пригородное — Луговое — Чапаево — Нестеров);
№3 (8:50, Нестеров — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Нестеров);
№348 (12:20, Нестеров — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Гусев);
№348 (15:00, Гусев — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Нестеров);
№4 (16:10, Нестеров — Воскресенское — Пушкино — Невское — Вознесенское — Нестеров).
Причиной такого решения в администрации называют поломку транспорта. Резервного автобуса нет, а новый подвижной состав будет закуплен в конце февраля, выход на линию планируется в конце марта. Власти пообещали вернуться позднее к обычному расписанию.
В Калининграде появится новый маршрут. Детали рейса эксклюзивно читайте на сайте «Клопс».