В Нестерове часть автобусов начали пускать по чётным дням, другие — по нечётным

В Нестерове с 10 февраля введено временное расписание муниципальных автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» сообщили в местной администрации.

Часть рейсов будет выполняться только по чётным числам месяца, другие — по нечётным.

По чётным числам будут ходить:

№6 (6:20, Нестеров — Ясная Поляна — Нестеров);

№4 (7:20, Нестеров — Воскресенское — Пушкино — Невское — Вознесенское — Нестеров);

№346 (9:00, 13:50, Нестеров — Ясная Поляна — Гусев);

№8 (13:25, Нестеров — Выселки — Бабушкино — Раздольное — Нестеров);

№346 (12:30, 15:25, Гусев — Ясная Поляна — Гусев).

По нечётным числам будут выполняться рейсы:

№8 (7:20, Нестеров — Выселки — Бабушкино — Раздольное — Нестеров);

№1 (8:00, Нестеров — Пригородное — Луговое — Чапаево — Нестеров);

№3 (8:50, Нестеров — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Нестеров);

№348 (12:20, Нестеров — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Гусев);

№348 (15:00, Гусев — Ватутино — Садовое — Фурмановка — Нестеров);

№4 (16:10, Нестеров — Воскресенское — Пушкино — Невское — Вознесенское — Нестеров).

Причиной такого решения в администрации называют поломку транспорта. Резервного автобуса нет, а новый подвижной состав будет закуплен в конце февраля, выход на линию планируется в конце марта. Власти пообещали вернуться позднее к обычному расписанию.