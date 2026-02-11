В фермерском хозяйстве под Калининградом, где коровы и лошади сутками паслись на морозе, побывали проверяющие

ВКонтакте

Сотрудники Россельхознадзора не нашли серьёзных нарушений в содержании фермерских коров и лошадей, которые круглые сутки паслись в мороз под Калининградом. Об этом ведомство сообщило «Клопс» в ответе на запрос.

Проверяя жалобы местных жителей, сотрудники РСН обнаружили несоблюдение правил учёта и маркировки скота и некоторые мелкие недочёты. Этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь владельца животных к административной ответственности.

Инспекторы оценили условия содержания животных на предмет соответствия ветеринарным правилам. По данным Россельхознадзора, на пастбище имеются кормушки и поилки. Как отметили в ведомстве, часть норм — например, касающихся навесов и защиты от ветра, — не применяется, если скот содержится на круглогодичном выгуле.

«Контролируемому лицу объявлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований», — сообщили в Россельхознадзоре.

Как отмечено в письме, полноценные внеплановые проверки проводят только при реальной угрозе здоровью людей или животных, в случае эпидемий, экологических рисков или чрезвычайных ситуаций. В посёлке таких угроз не выявили. Прокуратура в дополнительной проверке отказала.