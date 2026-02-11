Бачок замёрз из-за открытой форточки: калининградку затопило после аварии в опечатанной соседней квартире (фото, видео)

ВКонтакте

Квартиру калининградки, живущей в Московском районе, залило потоками воды с потолка. Об этом рассказала «Клопс» сама хозяйка. В УК пояснили, что причина потопа — открытая несколько лет форточка, из-за которой замёрзла сантехника этажом выше.

Несчастье случилось в среду, 11 февраля. Накануне Лариса Юрьевна, хозяйка однушки в довоенном двухэтажном доме на Ольховой, заночевала в гостях у дочери. Но около полудня ей позвонил сосед, рассказавший, что стена в подъезде, куда выходит дверь её квартиры, залита водой.

Когда женщина и её родные приехали на место, струи уже текли не только по ступеням, но даже по фасаду. Войдя внутрь, хозяйка обмерла от ужаса.

Натяжные потолки выпятились уродливыми пузырями, ковёр под ногами хлюпал как болото, по обоям бежали ручьи. Вода капала и лилась из каждого отверстия, из плафонов, щелей.

Рассказывая об этом, Лариса Юрьевна не может сдержать слёз. Промокли и комната, и кухня, и санузел. Но больше всего её пугает состояние перекрытий. «Так текло с потолка, — говорит она, — что я зашла в зимнем пальто и вымокла вся насквозь.

Дом старый, перекрытие, оно не бетонное, оно же может сейчас всё рухнуть?!»

Женщина в шоке. Помимо всего прочего, она только недавно расплатилась с долгами за ремонт, который в её 56 лет осилить было очень непросто. И вот теперь — всё по новой.