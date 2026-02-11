Бачок замёрз из-за открытой форточки: калининградку затопило после аварии в опечатанной соседней квартире (фото, видео)

Квартиру калининградки, живущей в Московском районе, залило потоками воды с потолка. Об этом рассказала «Клопс» сама хозяйка. В УК пояснили, что причина потопа — открытая несколько лет форточка, из-за которой замёрзла сантехника этажом выше.
Несчастье случилось в среду, 11 февраля. Накануне Лариса Юрьевна, хозяйка однушки в довоенном двухэтажном доме на Ольховой, заночевала в гостях у дочери. Но около полудня ей позвонил сосед, рассказавший, что стена в подъезде, куда выходит дверь её квартиры, залита водой.
Когда женщина и её родные приехали на место, струи уже текли не только по ступеням, но даже по фасаду. Войдя внутрь, хозяйка обмерла от ужаса.
Натяжные потолки выпятились уродливыми пузырями, ковёр под ногами хлюпал как болото, по обоям бежали ручьи. Вода капала и лилась из каждого отверстия, из плафонов, щелей.
Рассказывая об этом, Лариса Юрьевна не может сдержать слёз. Промокли и комната, и кухня, и санузел. Но больше всего её пугает состояние перекрытий. «Так текло с потолка, — говорит она, — что я зашла в зимнем пальто и вымокла вся насквозь.
Дом старый, перекрытие, оно не бетонное, оно же может сейчас всё рухнуть?!»
Женщина в шоке. Помимо всего прочего, она только недавно расплатилась с долгами за ремонт, который в её 56 лет осилить было очень непросто. И вот теперь — всё по новой.
Причиной катастрофы стала коммунальная авария в пустовавшей муниципальной квартире этажом выше. Там уже лет пять никто не живёт. Как рассказала Лариса Юрьевна, одинокая старушка-хозяйка скончалась.
«Она лежала месяца два, наверное, — вспоминает женщина. — Мы тогда тоже звонили везде, просили, проверьте, бабушка не откликается. Потом открыли, а она уже... Всё».
По словам калининградки, тогда квартиру опечатали, заклеив дверь бумажной пломбой. С тех пор она раз или два встречала в подъезде представителя администрации, объяснившего, что это жильё социальное и пока будет закрыто.
В управляющей компании УКБР 1, которая обслуживает дом на Ольховой, это подтвердили. Представитель УК пояснил «Клопс», что причиной аварии стал сливной бачок унитаза.
«Сейчас только что мне сотрудник докладывал, там замерзание воды в бачке, — отметил собеседник редакции. — По факту, это бытовое залитие.
Примерно с 2021 года квартира стояла закрытая, опечатанная. У них была приоткрыта форточка всё это время».
Видимо, в прежние, не такие морозные зимы это не мешало. А вот теперь привело к беде. По словам представителя УКБР 1, сотрудники компании локализовали аварийную ситуацию, собственникам пострадавшей квартиры обещают предоставить акт залития. А вот оценку ущерба им предстоит провести самостоятельно.
Впрочем, Лариса Юрьевна утверждает, что в первые минуты останавливать потоп им тоже пришлось своими силами. Ещё до прихода мастеров из УК её родственник перекрыл воду в подвале сам.
«Потом из управляющей компании пришли, — рассказывает горожанка, — и из администрации тоже, такой милый молодой человек, кто смотрит за этими муниципальными квартирами.
Кто виноват, что там у них получается, я не знаю».
Лариса Юрьевна тронута тем, как доброжелательно вёл себя чиновник из горадминистрации, который извинился и порекомендовал обратиться в суд за компенсацией ущерба. Но как быть прямо сейчас и кто ответит за погубленное имущество, она не понимает.
«Я не знаю, что делать, — плачет женщина. — Я вот сейчас собираю эту всю воду, а что дальше делать?.. Сейчас же холодно, и ещё мороз будет. А включать же обогревать ничего нельзя, всё промокло».
«Клопс» обратился в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию.
