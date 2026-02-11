16:28

В Калининграде запускают дополнительные автобусы в Польшу, по числу пассажиров такие рейсы догоняют областные

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области число перевезённых за границу пассажиров приближается к показателям на маршрутах внутри области. Региональный автовокзал опубликовал статистику за 2025 год. 

Междугородными рейсами воспользовались более 1,2 млн человек, межмуниципальными — 1,5 млн. При этом в Европу регулярно запускают дополнительные рейсы. Например, до конца февраля по маршруту №900 до Гданьска поедут ещё 8 автобусов. Перевозчиком выступает польская компания EuroTransBus Piotr Korpet. 

Дополнительные рейсы запланированы на 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 и 28 февраля: из аэропорта Гданьска — в 11:30, из Калининграда — в 19:15.

Внутри области наибольшим спросом пользуются такие направления, как Советск, Гусев, Багратионовск, аэропорт, Правдинск и Балтийск.

Общий пассажирооборот составил 2,9 миллиона человек, включая городские поездки, что несколько хуже показателей 2024 года, но один из лучших результатов за последние 6 лет. Рекорд калининградский автовокзал показал во время чемпионата мира по футболу в 2018 году — 3,7 миллиона человек.  

Международными перевозками часто пользуются иностранцы, которые часто используют Калининград как пересадочный хаб по пути в другие регионы РФ. Ежедневные автобусы курсируют из городов Польши и Германии и обратно. 

Калининградским пассажирам междугородних автобусов предоставили возможность выбрать место онлайн.

