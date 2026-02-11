Старость и болезни: Калининградский зоопарк за неделю потерял четырёх старожилов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградском зоопарке скончались сразу четыре животных, считавшихся старожилами коллекции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в среду, 11 февраля.

На 36-м году жизни умерла гималайская медведица Арти. В дикой природе её сородичи редко живут больше 25 лет, в неволе — до 30. По человеческим меркам она прожила эквивалент 85–90 лет.

Умерла и 30-летняя бурая медведица Эшли — причиной стал сердечный приступ на фоне хронической сердечной недостаточности. Её мать, Настя, дожила до 37 лет, что считается редкостью даже для зоопарков.

Также не стало капибары по кличке Поличка. Ей было 9 лет. Предположительно, причиной смерти стало новообразование, но диагноз ещё требует подтверждения. В среднем капибары живут 10–12 лет.

Четвёртой ушла из жизни лама по кличке Гордая. Ей было 24 года — что значительно выше среднестатистической продолжительности жизни лам (15–18 лет). Как сообщается, у неё наблюдался возрастной износ всех систем организма.

«Уход старейших животных — это всегда большая утрата. Но каждый из них прожил долгую, достойную жизнь, находясь под наблюдением и в заботе», — отметили в зоопарке.

Причины смерти ламы и капибары пока носят предварительный характер. Окончательные заключения будут сделаны после лабораторных исследований.