Ксения Алферова и Егор Бероев скрывали развод три года: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Ксения Алферова и Егор Бероев скрывали развод три года. Разговоры о том, что в звёздной семье всё не так гладко, шли давно. Но никто и предположить не мог, что супруги уже давно расстались. В этом признался сам Бероев. «Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с Ксенией, и желаю ей всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за всё хорошее и плохое, что было в нашей семье», — написал в соцсетях 48-летний актёр.

Пара была вместе почти 25 лет, у них есть 18-летняя дочь Евдокия. Недавно Ксения появилась на премьере «Сказки о царе Салтане» и призналась журналистам, что её удивили слова бывшего мужа. «Я думаю, что в человеке говорили боль и обида. Но осуждать — дело неблагодарное и неправильное. Потому что каждый человек — это загадка, и все мы в чём-то одинаковы».

