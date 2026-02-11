«Мощный запах канализации»: в подтопленном доме на Калязинской нашли нарушения жилищного законодательства

ВКонтакте

Областное министерство регионального контроля провело очередную проверку в жилом доме на Калязинской, где ещё с прошлого года, несмотря на все усилия коммунальщиков, топит подвал. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, передавшие в редакцию новый ответ ведомства.

Выезд на Калязинскую состоялся неделю назад, результаты стали известны во вторник, 10 февраля. В письме из министерства перечислены нарушения обязательных требований жилищного законодательства. Не приведена в порядок отслоившаяся отделка стен и потолка в подъездах, захламлённое техподполье не проветривается, там по-прежнему протекают коммуникации, стоят лужи и даже в морозы роятся насекомые.

«Только открыли люк в подвал в двадцатом подъезде вместе с чиновником из минконтроля, — рассказывает местный активист Алексей. — Оттуда запах канализации мощный».

По результатам контрольного мероприятия министерство выдало управляющей компании, которая обслуживает жилой дом, новое предписание. Устранить нарушения необходимо до 17 апреля. Против руководителя предприятия будет составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).