Чудо с двумя сердцами: как выглядит изнутри старинная водонапорная башня в Калининграде (фото)

Калининградский «Водоканал» решил показать, как выглядит изнутри водонапорная башня XIX века, расположенная на Советском проспекте, 120. Экскурсовод и блогер Женяй Огонь снял интересные индустриальные интерьеры, недоступные для массового посещения.
Башня «Хардерсхоф» в её нынешнем архитектурном виде возведена в 1894 году. На одном из этажей находится музей «Водоканала», на другом — старинные ёмкости, трубы и другая инженерная начинка, некогда обеспечивавшая город водой.
«Внутри скрываются целых два резервуара для воды! Это была передовая для своего времени система: нижний резервуар объёмом около 500 кубометров и верхний — на 513 кубометров, которые работали вместе и обеспечивали водой верхние этажи домов», — рассказывает Женяй.
В 1945 году на крыше башни была огневая точка немецких войск, а после войны советские инженеры восстановили разрушенное оборудование и запустили станцию. В 2007-м строение получило статус объекта культурного наследия.
Как пояснили «Клопс» на самом предприятии, старинное оборудование уже не действует, находится на техническом этаже и не входит в экспозицию музея «Водоканала». Доступ внутрь башни закрыт для посетителей.
«Евгения мы пустили потому, что предприятию исполняется в этом году 80 лет, и это такая коллаборация с блогером и экскурсоводом, интересующимся темой. Мы хотели, чтобы он показал, что там находится», — отметили в пресс-службе.
Сам музей можно посетить бесплатно, заранее записавшись на экскурсию по телефону +7 4012 936 158.
