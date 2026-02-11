Чудо с двумя сердцами: как выглядит изнутри старинная водонапорная башня в Калининграде (фото)

ВКонтакте

Калининградский «Водоканал» решил показать, как выглядит изнутри водонапорная башня XIX века, расположенная на Советском проспекте, 120. Экскурсовод и блогер Женяй Огонь снял интересные индустриальные интерьеры, недоступные для массового посещения.

Башня «Хардерсхоф» в её нынешнем архитектурном виде возведена в 1894 году. На одном из этажей находится музей «Водоканала», на другом — старинные ёмкости, трубы и другая инженерная начинка, некогда обеспечивавшая город водой.

«Внутри скрываются целых два резервуара для воды! Это была передовая для своего времени система: нижний резервуар объёмом около 500 кубометров и верхний — на 513 кубометров, которые работали вместе и обеспечивали водой верхние этажи домов», — рассказывает Женяй.

В 1945 году на крыше башни была огневая точка немецких войск, а после войны советские инженеры восстановили разрушенное оборудование и запустили станцию. В 2007-м строение получило статус объекта культурного наследия.