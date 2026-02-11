Тяжесть травмы, которую получила волейболистка «Локомотива» в матче с «Протоном», оценят по результатам МРТ

12:23

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Анастасию Капралову, травмировавшую ногу в матче с «Протоном», направят на МРТ, чтобы выяснить тяжесть повреждения. Об этом «Клопс» рассказал главный тренер Андрей Воронков. 

Возможно, у Анастасии вывих. Озвучить другие версии наставник отказался.

Капралова получила травму в начале второй партии после удара по мячу. Настя неудачно приземлилась, упала, и судья немедленно остановил игру. Спортсменку увели с площадки, на голеностоп наложили лёд. Остаток встречи волейболистка провела на скамейке запасных. После матча спортсменка покинула арену, прыгая на одной ноге. 

Травмированную Капралову заменила Марина Аслямова, которая в этом сезоне лишь эпизодами появлялась на площадке. Для 22-го номера это был звёздный час: Марина удачно влилась в игру, забила несколько важных мячей и помогла команде победить неуступчивый «Протон». 

