Тяжесть травмы, которую получила волейболистка «Локомотива» в матче с «Протоном», оценят по результатам МРТ

Анастасию Капралову, травмировавшую ногу в матче с «Протоном», направят на МРТ, чтобы выяснить тяжесть повреждения. Об этом «Клопс» рассказал главный тренер Андрей Воронков.

Возможно, у Анастасии вывих. Озвучить другие версии наставник отказался.

Капралова получила травму в начале второй партии после удара по мячу. Настя неудачно приземлилась, упала, и судья немедленно остановил игру. Спортсменку увели с площадки, на голеностоп наложили лёд. Остаток встречи волейболистка провела на скамейке запасных. После матча спортсменка покинула арену, прыгая на одной ноге.

Травмированную Капралову заменила Марина Аслямова, которая в этом сезоне лишь эпизодами появлялась на площадке. Для 22-го номера это был звёздный час: Марина удачно влилась в игру, забила несколько важных мячей и помогла команде победить неуступчивый «Протон».