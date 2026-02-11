Власти Калининграда хотят поставить памятник первым переселенцам в сквере на Житомирской

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде памятник первым переселенцам планируется поставить в сквере на улице Житомирской. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на обращение депутата горсовета Сергея Севостянова, документ есть в распоряжении «Клопс».

Как отмечено в документе за подписью первого замглавы горадминистрации, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова, место на пересечении Житомирской и Ленинского проспекта является приоритетным для этих целей.

«Администрация предлагает комплексный подход к увековечиванию памяти первых переселенцев — одновременное создание памятника, а также благоустройство прилегающей территории с учётом общегородского контента и пешеходной доступности», — отметил Шлыков.

Разработку концепции сквера планируется завершить до 30 апреля. Она должна быть рассмотрена на Совете по культуре при губернаторе Калининградской области.

Комментируя ситуацию корреспонденту «Клопс», Сергей Севостьянов подчеркнул, что к разработке концепции памятника необходимо подойти тщательно. Он считает, что «это не должен быть монумент с какими-то фигурами с чемоданами или исторический трамвай в виде кафе — есть и такая идея».

«Сам по себе сквер на Житомирской, на мой взгляд, подходит мало. Его площадь небольшая, рядом проходит оживлённая улица, — поделился депутат. — Я согласен с мнением инициативной группы калининградцев, которые считают, что в этом месте невозможно будет провести масштабные акции в память первых переселенцев. Они предлагают для установки монумента сквер «Мировые часы», где будут все возможности для проведения мероприятий. Моё же мнение — памятник должен быть установлен в новом сквере, который обещают обустроить на месте Дома Советов. Это было бы самое удачное решение».