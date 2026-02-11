Калининградец вместе с 5-летней дочкой создали мультик, в котором спасают город от снега (видео)

Калининградец Павел создал вместе со своей пятилетней дочкой Майей ИИ-мультик, где вся их семья представлена в виде красочных персонажей. Мужчина рассказал «Клопс», как их необычное хобби помогает обратить внимание на городские проблемы.

Павел — военный на пенсии, ему 38 лет. Однажды дочка заявила о желании создать блог в интернете, но отец счёл, что она ещё слишком мала. А потом у них родилась идея создать ИИ-мультсериал под названием «Полгероя».

Идея для первой серии родилась исходя из собственного печального опыта. Когда Калининград накрыло снегом, Майя с мамой несколько раз навернулись по дороге в садик на нерасчищенных тротуарах.

Так в мультике появился огромный зелёный монстр, который напал на город и собирался съесть всю снегоуборочную технику. Побеждать его собрались сама Майя, папа Павел, бабушка Алла и кошка Чупа.

«Я думаю, что такая городская сатира должна существовать. Это первое. А во-вторых... Знаете, делать проект вместе с дочкой — это самое главное, — делится собеседник «Клопс». — Это наикрутейшая вещь — я вам говорю как отец. Это взаимодействие с ребёнком, где он сам пытается дополнить, привнести что-то такое своё, новое. И уже этими детскими глазами можно посмотреть на взрослую проблему, и решить её — я прямо умиляюсь!»

Павел подрабатывает таксистом и занимается ремонтом квартир, поэтому свободного времени остаётся совсем немного. Сидеть над новыми сериями мультика ему приходится по ночам.