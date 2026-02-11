07:17

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, к какому восхождению готовится популярная певица

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

  1. Лариса Долина живет в съёмной квартире и переносит концерты на осень.
  2. Фёдор Федотов сделал предложение Тине Стойилкович.
  3. Катерина Ковальчук подтвердила статус идеальной невестки.
  4. Из каких стран приехали участники «Голоса» (12+).
  5. Выставка «Космос красного». (6+)
  6. Пища счастья: смэш-бургер; наггетсы; корн-дог и картофельные дольки.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 16 по 22 февраля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

