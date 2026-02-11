Снег, дождь и скользко: погода в Калининграде и области в среду

ВКонтакте

Днём и вечером в среду, 11 февраля, в Калининграде и области будет пасмурно, температура воздуха составит от -2 до +1 °C. Утром возможен небольшой снег, а во второй половине дня и вечером — слабые или умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На юго-западе области — в Багратионовском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском и Правдинском районах — местами ожидается мокрый снег с дождём. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый или умеренный — от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет снижаться с 744 до 739 мм рт. ст. Во второй половине суток в регионе возможна гололедица.