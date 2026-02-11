11:12

Калининградец ночует в подъезде у дверей своей квартиры: соседи негодуют, но ситуация зашла в тупик (фото)

В одном из домов в Калининграде развернулась целая драма: в подъезде постоянно спит пьющий сосед, которого выгоняет собственная мать. Мужчина отравляет жизнь соседям и близким. «Клопс» разбирался в ситуации. Все имена изменены.

По словам соседа сверху, «шоу продолжается уже несколько лет». 63-летний Павел периодически живёт на лестничной площадке у порога своей квартиры. Мужчина страдает алкоголизмом. В разгар пьянок мужчина громко ругается с 84-летней матерью, часто скандалы происходят по ночам. Когда мать, не выдержав, выталкивает его за дверь, Павел начинает стучаться к соседям с просьбой пустить его переночевать.

Жильцы не раз обращались в полицию. Когда Павел буянит, его забирают в отделение.

«Перед Новым годом я его в психушку сдал. У него «чердак потёк» совсем, он что-то там начал минировать или разминировать, я не помню, — говорит Леонид. — Он живёт вот так вот неделями. Буквально. Кто его знает, что там у него в башке? Дети ходят, смотрят на это всё. Зачем им видеть, как он там лежит, воняет?»

В психиатрической больнице, по словам соседа, Павел провёл месяц, после чего вернулся в родной подъезд. В доме ходят слухи, что у его матери есть квартира где-то в области. Люди просили пенсионерку отселить туда сына, но получили отказ.

Мужчина в очередной раз ночует в подьезде. Фото предоставил Леонид

Мать Павла рассказала «Клопс», что её сын запил, после того как вернулся из армии. Тем не менее он устроился на работу, трудился на БАМе, ходил в море слесарем-механиком. Последние шесть лет Павел живёт на пенсию матери, а свою пропивает за несколько дней.

Трезвым сын заботлив и внимателен: «Даже не разрешает на балкон выйти без верхней одежды, чтобы не простудилась». Но стоит запить — превращается в агрессора, бьёт мать и выгоняет её на улицу. Женщина признаётся, что и сама в такие моменты старается уйти из дома от греха подальше. 

«Живу у знакомых, у друзей. Где угодно приходится. Вот такая моя доля. С ним я сделать ничего не могу, — сквозь слёзы делится собеседница «Клопс». — Забрала его милиция в прошлый раз. Держала три месяца, положила в наркодиспансер. Он отлежал там больше двух недель, приехал и сразу побежал за водкой».

Мать просила врачей закодировать сына, но это невозможно сделать без его согласия. Сейчас пенсионерка снова живёт у знакомых. Павла навещает его брат: «Я спрашиваю: «Ну что он делает?» Он говорит: «Сидит, пьёт водку, телевизор в твоей комнате смотрит». В душе я переживаю, а сделать ничего не могу. И я же его жалею выгнать на мороз. Он замёрзнет, а я, мать, буду виновата в том, что он погиб».

Вторая квартира у старушки и правда есть, но отселить туда сына-пьяницу она боится: «Он не сможет жить один. Уже я знаю точно. Он забывает всё: даже за хлебом идёт со списком, всё равно пять раз переспросит. Телефон три раза за месяц новый покупал: то потеряет, то собутыльники заберут. Ну что я должна сделать ещё? Скажите мне, я буду делать».

