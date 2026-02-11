Калининградец ночует в подъезде у дверей своей квартиры: соседи негодуют, но ситуация зашла в тупик (фото)

ВКонтакте

В одном из домов в Калининграде развернулась целая драма: в подъезде постоянно спит пьющий сосед, которого выгоняет собственная мать. Мужчина отравляет жизнь соседям и близким. «Клопс» разбирался в ситуации. Все имена изменены.

По словам соседа сверху, «шоу продолжается уже несколько лет». 63-летний Павел периодически живёт на лестничной площадке у порога своей квартиры. Мужчина страдает алкоголизмом. В разгар пьянок мужчина громко ругается с 84-летней матерью, часто скандалы происходят по ночам. Когда мать, не выдержав, выталкивает его за дверь, Павел начинает стучаться к соседям с просьбой пустить его переночевать.

Жильцы не раз обращались в полицию. Когда Павел буянит, его забирают в отделение.

«Перед Новым годом я его в психушку сдал. У него «чердак потёк» совсем, он что-то там начал минировать или разминировать, я не помню, — говорит Леонид. — Он живёт вот так вот неделями. Буквально. Кто его знает, что там у него в башке? Дети ходят, смотрят на это всё. Зачем им видеть, как он там лежит, воняет?»

В психиатрической больнице, по словам соседа, Павел провёл месяц, после чего вернулся в родной подъезд. В доме ходят слухи, что у его матери есть квартира где-то в области. Люди просили пенсионерку отселить туда сына, но получили отказ.