Калининградец ночует в подъезде у дверей своей квартиры: соседи негодуют, но ситуация зашла в тупик (фото)

В одном из домов в Калининграде развернулась целая драма: в подъезде постоянно спит пьющий сосед, которого выгоняет собственная мать. Мужчина отравляет жизнь соседям и близким. «Клопс» разбирался в ситуации. Все имена изменены.
По словам соседа сверху, «шоу продолжается уже несколько лет». 63-летний Павел периодически живёт на лестничной площадке у порога своей квартиры. Мужчина страдает алкоголизмом. В разгар пьянок мужчина громко ругается с 84-летней матерью, часто скандалы происходят по ночам. Когда мать, не выдержав, выталкивает его за дверь, Павел начинает стучаться к соседям с просьбой пустить его переночевать.
Жильцы не раз обращались в полицию. Когда Павел буянит, его забирают в отделение.
«Перед Новым годом я его в психушку сдал. У него «чердак потёк» совсем, он что-то там начал минировать или разминировать, я не помню, — говорит Леонид. — Он живёт вот так вот неделями. Буквально. Кто его знает, что там у него в башке? Дети ходят, смотрят на это всё. Зачем им видеть, как он там лежит, воняет?»
В психиатрической больнице, по словам соседа, Павел провёл месяц, после чего вернулся в родной подъезд. В доме ходят слухи, что у его матери есть квартира где-то в области. Люди просили пенсионерку отселить туда сына, но получили отказ.
Мать Павла рассказала «Клопс», что её сын запил, после того как вернулся из армии. Тем не менее он устроился на работу, трудился на БАМе, ходил в море слесарем-механиком. Последние шесть лет Павел живёт на пенсию матери, а свою пропивает за несколько дней.
Трезвым сын заботлив и внимателен: «Даже не разрешает на балкон выйти без верхней одежды, чтобы не простудилась». Но стоит запить — превращается в агрессора, бьёт мать и выгоняет её на улицу. Женщина признаётся, что и сама в такие моменты старается уйти из дома от греха подальше.
«Живу у знакомых, у друзей. Где угодно приходится. Вот такая моя доля. С ним я сделать ничего не могу, — сквозь слёзы делится собеседница «Клопс». — Забрала его милиция в прошлый раз. Держала три месяца, положила в наркодиспансер. Он отлежал там больше двух недель, приехал и сразу побежал за водкой».
Мать просила врачей закодировать сына, но это невозможно сделать без его согласия. Сейчас пенсионерка снова живёт у знакомых. Павла навещает его брат: «Я спрашиваю: «Ну что он делает?» Он говорит: «Сидит, пьёт водку, телевизор в твоей комнате смотрит». В душе я переживаю, а сделать ничего не могу. И я же его жалею выгнать на мороз. Он замёрзнет, а я, мать, буду виновата в том, что он погиб».
Вторая квартира у старушки и правда есть, но отселить туда сына-пьяницу она боится: «Он не сможет жить один. Уже я знаю точно. Он забывает всё: даже за хлебом идёт со списком, всё равно пять раз переспросит. Телефон три раза за месяц новый покупал: то потеряет, то собутыльники заберут. Ну что я должна сделать ещё? Скажите мне, я буду делать».
