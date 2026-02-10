«Локомотив» переломил ход встречи и обыграл «Протон» в четырёх партиях

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» победили саратовский «Протон» в матче Суперлиги. Встреча во вторник, 10 февраля, завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент «Клопс».

Поединок в исполнении нашей команды получился неровным по рисунку, с проваленным стартом, травмой лидера и нервной концовкой, но хозяйки сумели дожать соперника.

Старт матча остался за «Локомотивом»: калининградки повели 6:3, а Анастасия Капралова отметилась сразу двумя эйсами. Однако после тайм-аута «Протон» перестроился, сравнял счёт и перехватил инициативу.

Гости ушли в отрыв — 18:11, а пауза, взятая Андреем Воронковым ситуацию не изменила — 12:20. Попытка освежить игру заменой: именинница Екатерина Пипунырова вышла вместо Веры Костючик, но сет спасти не удалось — 18:25.

Начало второй партии вновь оказалось тревожным: 2:5. Ситуацию усугубила травма Анастасии Капраловой — доигровщица подвернула голеностоп и остаток матча провела на скамейке с огромным пакетом льда.

При счёте 3:9 последовал второй тайм-аут от Воронкова, в котором наставник в жёсткой форме потребовал от команды убрать страх и начать бороться за каждый мяч. Это сработало.

«Локомотив» выдал мощный отрезок, не только востановил статус-кво, но и вышел вперёд — 10:9. При счёте 19:13 на подачу вышла капитан команды Екатерина Любушкина, и калининградки спокойно довели сет до победы — 25:17.

Третья партия началась в равной борьбе — 8:8. Важный импульс команде дала Марина Аслямова, давно не появлявшаяся на площадке: она набрала два очка подряд, сделав счёт 12:9.

Однако удержать преимущество не удалось — «Локо» допустил серию ошибок и позволил сопернику взять инициативу — 17:18. Концовка получилась нервной, но хозяйки арены собрались и сет остался за «Локо» — 25:21.

Заключительная партия началась ровно — 5:5, затем «Протон» вышел вперёд — 7:5. Ключевой фигурой отрезка стала Дарья Киселёва, которая серией эйсов и безупречным первым темпом помогла «Локомотиву» повести. Отрыв в 2-3 очка сохранялся. Волжанки попытались вернуться в игру, но калининградки сдержали этот порыв. Победную точку в матче поставила Киси Насименто — 25:21.

Следующий поединок наши девушки проведут на выезде в Екатеринбурге. Соперник — один из лидеров текущего сезона — «Уралочка-НТМК».