67-летний калининградец в интернете призывал спонсировать украинскую армию и поддерживать террористов

67-летний калининградец в одном из телеграм-каналов публиковал комментарии, в которых оправдывал деятельность запрещённых в России террористических организаций и призывал финансировать ВСУ. Комментатора задержали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети "Интернет"»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, по которым калининградец решил преступить закон.