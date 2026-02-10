Кто имеет право и как будут платить: 5 популярных вопросов о калининградском «сертификате новорождённого»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После анонса «сертификата новорождённого» жительницы Калининградской области стали активно интересоваться порядком получения выплаты. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале и привёл разъяснения регионального минсоца.

1. Кому полагаются деньги?

Меру поддержки смогут получить жительницы Калининградской области с гражданством РФ, если их ребёнок родился в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Доход семьи значения не имеет.

2. Платят всем или конкретным категориям женщин?

Сертификат предусмотрен для всех матерей, подходящих под условия программы. Дополнительных требований или ограничений по статусу семьи не предусмотрено.

3. Сколько?

Сумма сертификата составляет 10 тысяч рублей.

4. Как будут перечислять деньги? Нужно ли писать заявление?

В день выписки из государственного роддома маме с ребёнком вручат сертификат с поздравлением губернатора. После этого выплата будет назначена автоматически — без подачи заявлений и сбора документов. Необходимые данные поступят в Центр социальной поддержки населения.

5. Что делать женщинам, которые родят до выхода постановления?

С теми, кто станет мамой в период с 1 января 2026 года до вступления документа в силу, дополнительно свяжутся специалисты Центра соцподдержки. Сертификат в этом случае можно будет получить в отделении учреждения.

Власти также напомнили, что для получения выплаты необходимо заранее сообщить актуальные реквизиты банковской карты «Мир». Новая мера поддержки действует по инициативе губернатора и дополняет федеральные и региональные выплаты, в том числе в рамках нацпроекта «Семья».