Захламление лестниц жилого дома в Рябиновке нарушает закон и чревато новым пожаром — МЧС

Захламление лестничной клетки рядом с электрощитом в жилом доме на Матроса Желтова в Рябиновке, который однажды уже стал причиной пожара, реально опасно. Такой ответ получил хозяин одной из квартир Евгений В., который вот уже полтора года добивается решения этой проблемы, из ГУ МЧС России по Гурьевскому городскому округу во вторник, 10 февраля.

МЧС проверило замечания, которые Евгений перечислил в своей жалобе в январе: электрощит открыт, лестница вокруг него завалена хламом, проводка соединена скрутками без элементарной изоляции.

В официальном ответе указано, что подтвердились нарушения двух пунктов Правил противопожарного режима. Поэтому в адрес управляющей компании, в ведомстве которой находится этот дом, направлено уведомление о составлении протокола. Штраф по упомянутой статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») может достигать 400 тысяч рублей. Копию документов МЧС направило в областное министерство регионального контроля.

«Я читал, — говорит Евгений, — что этой зимой в регионе погибло от пожаров в два с половиной раза больше людей, чем прошлой! Надеюсь, теперь у нашего дома в Рябиновке снижаются шансы стать ещё одним трагическим примером».

Евгений вспоминает, какой стресс пережил осенью 2024 года, когда щит загорелся. Подъезд мгновенно наполнился дымом.

«Я бегал по этажам, стучал в двери и говорил людям выходить на улицу, — рассказывает мужчина. — На пятом этаже мне кричали: "У нас маломобильный пожилой человек — как мы выйдем?!"»

К счастью, пожарные быстро приехали и взяли ситуацию под контроль, эвакуация не потребовалась. Но испытывать судьбу снова Евгению не хочется.