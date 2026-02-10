В Светлогорске к осени обустроят «Отиум-парк», который протянется от озера до берега моря (эскизы)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлогорске ищут подрядчика для благоустройства «Отиум-парка» в пойме реки Светлогорки. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, власти планируют благоустроить территорию от озера Тихого до улицы Береговой. Там проложат пешеходный маршрут из террасной доски на металлическом каркасе с ограждением. Протяжённость дорожек составит почти два километра.

В парке появятся велосипедные парковки, качели, лежаки, площадка для экологического обучения, включая метеостанцию, а также детские и спортивные площадки, стенды дополненной реальности, туалеты, освещение, видеонаблюдение.

Для этого придётся вырубить 863 дерева, из них 113 — аварийные. Взамен посадят 220 деревьев и 240 кустарников.

На благоустройство выделили 228,1 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до конца августа.